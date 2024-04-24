5 ملايين يورو مساعدات نمساوية عاجلة إلى السودان

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، تقديم خمسة ملايين يورو من صندوق الكوارث الخارجية التابع لوزارة الخارجية كمساعدات إنسانية عاجلة إلى السودان.

وذكرت وزارة الخارجية النمساوية -في بيان- أن الحرب تدور رحاها في السودان منذ عام كامل، وهي حرب بعيدة إلى حد كبير عن اهتمام الإعلام الدولي إلى جانب الكوارث الطبيعية وأزمة الغذاء وقد أدى ذلك إلى ما يعتبر حاليًا أكبر أزمة إنسانية في العالم والى موجة هائلة من اللاجئين إلى البلدان المجاورة.

وأشار البيان إلى اعتماد 24.8 مليون شخص في السودان على المساعدات الإنسانية، كما يعاني 2.9 مليون طفل من سوء التغذية الحاد، موضحا انه وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة، فإن مئات الآلاف من الأطفال والنساء الحوامل معرضون لخطر المجاعة.

وشدد البيان على أنه لا ينبغي لنا أن نغمض أعيننا عن العواقب الوخيمة التي يخلفها الصراع المنسي في السودان على المنطقة برمتها، مؤكدا أن الوضع الإنساني هناك كارثي والناس بحاجة ماسة للمساعدات.

وأضاف البيان أنه من خلال مبلغ الـ 5 ملايين يورو، لا تقوم النمسا فقط بتمكين المساعدة المهمة في الموقع، ولكن أيضًا تمنع الشعب السوداني من الوقوع في أيدي المهربين المجرمين بسبب اليأس المطلق والقيام بالرحلة التي تهدد حياتهم إلى أوروبا.