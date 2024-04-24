جِمال الوادي الجديد تحصد مراكز متقدمة بمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء.. صور

انتهت أشواط سباقات اليوم الأول لفعاليات مهرجان الهجن بالعريش، اليوم الأربعاء، بحصول نادي الهجن بغداد بقطاع الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، على المراكز الآتية: الثاني، والثالث، والرابع، والخامس.

وأكد بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء مشاركة نحو 10 جمال في السباق حضرت من محافظه الوادي الجديد، على أرض شمال سيناء والمقرر له أن يتواصل على مدار يومين ابتداء من 23 أبريل حتى 24 أبريل 2024.

وأشار مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن المشاركين في السباق ملاك الإبل من كل محافظات مصر، ويتسابقون على أرضية مضمار السباق التابع لنادي الهجن الرياضي المصري بالعريش.

وأوضح بهاء، أن رياضة الهجن ليست مجرد رياضة تقليدية، بل هي رمز للقوة والصبر والمثابرة، وهي قيمٌ أصيلةٌ يتوارثها الأبناء جيلاً بعد جيل، مشدداً على اهتمام الدولة المصرية بدعم جميع الرياضات، وتطويرها، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة في مختلف المجالات، حيث تولى وزارة الشباب والرياضة اهتمامًا كبيرًا بدعم رياضة الهجن خلال السنوات الماضية.

يعد سباق الهجن أو الهجانة، رياضة عربية أصيلة. مشهورة في الشرق الأوسط بين العرب، فهي رياضة عربية أصيلة مارسها العرب في الجاهلية والإسلام، وتوارثتها الأجيال على مرِّ العصور والأزمان. وهي تراث عريق قيِّم تقدره الأجيال الحاضرة، وتضعه في المكانة اللائقة به، ويصفه الكثيرون بأنّها الرياضة القديمة الحديثة، أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأبناء في العصر الحديث،

وقد أصبحت سباقات الهجن، رياضة رسمية تحقق للقبائل عائد، وترفع اسم الوطن مصر في مختلف ميادين السباقات العربية، وتعمل على الرواج السياحي وتوفير فرص عمل للشباب.

جانب من سباق الهجن بشمال سيناء

جانب من مهرجان

جمال الوادي

سباقات الهجن بشمال سيناء

فعاليات سباقاقات الهجن بمهرجان هجن شمال سيناء