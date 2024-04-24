اللواء هشام آمنة: نسعى لوجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للعمل بالمحليات

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات ١٠٠ متدرب، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أنه لن يتحقق النجاح بالوزارة والمحافظات لخدمة المواطنين بصورة جيدة بدون وجود كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس نهضة الأمة خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب لدفعهم بقوة نحو مستقبل أفضل.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2022/ 2023 تمكنت في تنفيذ محاورها التدريبية والتي تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والإعلام والتواصل المجتمعي والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمات المواطنين وإعداد مدربين tot وإعداد قادة المستقبل ومديري المشروعات والإدارة المالية واللغة الإنجليزية وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الخطة استهدفت عددا من الإدارات المهمة وعلى رأسها مراكز المعلومات والهندسية والبيئة والتدريب والأزمات وخدمة المواطنين والتخطيط والرقابة والعقود والمشتريات والتعاقدات الحكومية والمناطق الصناعية والشئون القانونية والموازنة وتكافؤ الفرص وأملاك الدولة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وكل المحافظات وتنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة واطلاعهم على آخر مستجدات العمل من قوانين وتشريعات.