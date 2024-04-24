العدل تبدأ الجلسة الرابعة لـ"اختراعات الذكاء الاصطناعى وملكية الاختراع"

بدأت منذ قليل الجلسة الرابعة بمؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويدير الجلسة التي حملت عنوان "اختراعات الذكاء الاصطناعي وملكية الاختراع" القاضي مصطفي فراج عضو المكتب الفني بإدارة حقوق الإنسان بوزارة العدل، ويشارك في الجلسة ياسين الشاذلي، ومارت هارفي الخبير في الذكاء الاصطناعي، اورليكي تيل خبير الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر ختام فاعليات المؤتمر اليوم بقيام المستشار عمر مروان وزير العدل بإعلان التوصيات النهائية للمؤتمر.

وعقدت الجلسة الأولى بالمؤتمر أمس الثلاثاء، بحضور كلا من وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، و رؤساء الجهات والهيئات القضائية، و المستشار النائب العام، و رئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلين عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.