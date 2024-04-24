محافظ القاهرة: استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للقاهرة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لازالة الإشغالات بأحياء غرب القاهرة، والساحل، وشرق وغرب مدينة نصر، والسلام أول، والخليفة، والزاوية الحمراء، وشبرا، وميدان عبود، وباب الشعرية، والمعادى، والنزهة، وروض الفرج ، والمقطم ،والشرابية، وطرة، والموسكى، وعين شمس ، وحلوان، والازبكية تم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمحال، والاكشاك والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الحى، كما تم تحرير ٨٨ محضر إشغال طريق ، و١٢ محضر باعة جائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الاشغالات وتكثيف الحملات لمنع الاشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين .