ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط 4 أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر داخل مسكن أحدهم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

بالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام تم ضبط (4 أشخاص) وعُثر بإحدى غرف العقار على (حفرة دائرية قطرها متر ونصف وبعمق 6 أمتار- أدوات الحفر) واعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.