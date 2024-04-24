"تعليم القاهرة" تشارك في أسبوع الأصم العربي

تشارك مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية أيمن موسى مدير المديرية أسبوع الأصم العربى الـ٤٩ لعام ٢٠٢٤، تحت شعار "معاً على طريق الحقوق والمساواة "، عن طريق حملات لنشر وزيادة الوعى حول ثقافة الصم ولغة الإشارة.

وأشار "موسى" إلى أنه تم تعميم اللوحات الاسترشادية "اتكلم إشارة" على جميع الإدارات التعليمية ونشرها فى أماكن ظاهرة، وإعداد العديد من الأفلام القصيرة بلغة الإشارة للحروف والمحافظات وأيام الأسبوع وغيرها، وكذلك عمل ندوات ومبادرات توعوية.

وأكد رعاية الطلاب الأصم وتوفير كافة الدعم لهم ومنحهم الثقة وإعطائهم حقوقهم لكى يعيشوا حياة إنسانية كريمة تجعل منهم أشخاص قادرين على الاندماج فى المجتمع المحيط بهم ، لكى يصبحوا ممارسين لحقوقهم على جميع الأصعدة.

ويعتبر أسبوع الأصم العربي هو الأسبوع الأخير من شهر أبريل كل عام.

وقد انطلق أسبوع الأصم العربي بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم والذي انعقد في دمشق من ٢٤ إلى ٢٦ أبريل ١٩٧٤ وهو نفس الأسبوع الذي اختير أسبوعا للأصم العربي من كل عام .

ويهدف الأسبوع العالمي للصم إلى لفت الانتباه لإنجازات الصم واهتمامات المجتمع بهم، وتوفير فرص عمل مناسبة للصم رجالاً ونساءً فى القطاعين العام والخاص.

ويتم فيه تشجيع منظمات الصم في جميع أنحاء العالم على القيام بحملات لنشر أو زيادة الوعي حول ثقافة الصم ولغة الإشارة، والقضايا القانونية على مستويات متفاوتة، هذا الحدث يزيد من التضامن بين الصم وجميع المهتمين بقضاياهم، ويستخدم كعامل لتحفيز جهود أكبر لتعزيز حقوق الصم في جميع أنحاء العالم.