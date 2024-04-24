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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

صور | توريد 43 ألفا 609 طن قمح بصوامع الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد صومعة الخارجة
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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، محمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة  ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن إجمالي ما جرى توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم 43 ألفا 609 أطنان، موجهًا باتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، و متابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة. كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية ٤٥ ألف طن. وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.

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توريد 43 الف طن قمح
توريد 43 الف طن قمح
توريد القمح من المزارع لصومعة الخارجة
توريد القمح من المزارع لصومعة الخارجة
جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد لمنتابعة توريد القمح
جولة تفقدية لمحافظ الوادي الجديد لمنتابعة توريد القمح
سيارات نقل القمح لصومعة الخارجة
سيارات نقل القمح لصومعة الخارجة
صومعة الخارجة
صومعة الخارجة
عملية نقل القمح لصومعة الخارجة
عملية نقل القمح لصومعة الخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقد عملية تقييم القمح وتصنيفه
محافظ الوادي الجديد يتفقد عملية تقييم القمح وتصنيفه
محافظ الوادي الجديد يتفقد مراحل توريد القمح بصومعة الخارجة
محافظ الوادي الجديد يتفقد مراحل توريد القمح بصومعة الخارجة
محصول توريد قمح صومعة