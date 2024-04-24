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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

الأمن يضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 50 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي، وذلك خلال شن حملات أمنية مكثفة في الـ 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (50 مليون جنيه).  
 فيمت تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

وزير الداخلية الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى جرائم ضربات أمنية مستمرة