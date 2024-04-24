"بعد اتهامها بنشر مقاطع منافية للآداب".. التحفظ على البلوجر نادين طارق وفحص هاتفها

كلفت جهات التحقيق بالنيابة العامة بالجيزة، خبراء الفحص الفني، بفحص الهاتف الشخصي للبلوجر آية طارق والشهيرة بنادين طارق، بعدما تحفظت جهات التحقيق على البلوجر، ويجرى فحص الفيديوهات التى بثتها، والوقوف علي نشاط المتهمة.

كما تفحص جهات التحقيق أقراص مدمجة وفلاشات محمل عليها مقاطع مصورة للمتهمة منافية للآداب العامة، ويجري فحصها.

وكانت قد فتحت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم، التحقيق مع بلوجر؛ لتورطها في نشر مقاطع فيديو بطرق منافية للآداب على مواقع التواصل الاجتماعي مما يخل بالقيم الأسرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط البلوجر نادين طارق وذلك على خلفية نشر فيديوهات منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض على الفسق لبلوجر تدعي "آية طارق" والمعروفة على مواقع التواصل ب"نادين طارق"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام واقتيادها إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.