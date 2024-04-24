ads
الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف والتطوير الجارية بالشوارع الداخلية بالحسينية

رصف الشوارع
رصف الشوارع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق مركز ومدينة الحسينية ، وذلك تماشياً مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدن.

كلف المحافظ رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومز جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه جاري تنفيذ أعمال رصف شارع المستشفى ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بطول 500 متر من الجهة اليمني اتجاه بنك مصر / المستشفى وإزالة المعوقات بالشارع والشوارع المحيطة باعتماد مالي يبلغ 5 مليون و500 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 بإجمالي أطوال 2 كيلو متر.

أكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

2023 2024 أعمال الرصف والتطوي أعمال التطوير والرصف أعمال الرصف والتطوير الجارية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية