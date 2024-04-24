محافظ الجيزة يناقش الطلبات المقدمة لتأجير البارتشينات الحضارية والمحال التجارية

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة تنظيم العمل بمشروع تسويق الأكشاك التجارية مع رؤساء الأحياء لمناقشة الطلبات المقدمة من الشركات والأفراد بشأن تأجير الأكشاك والبارتشينات الحضارية المتاحة أو الجاري تنفيذها أسفل المحاور المرورية الجديدة وبالأماكن غير المستغلة كمتنفس حضاري للمواطنين.

ناقش اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع عددا من الطلبات المقدمة والمواقع المقترحة لتطويرها وإقامة أكشاك حضارية بها بما يتناسب مع التصور والرؤية الحضارية التي وضعتها المحافظة ومنها مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المواطنين والتي منها تطوير بعض المسطحات الخضراء والحدائق بحي الدقي كمرحلة أولى.

كما حرص المحافظ علي متابعة ما انتهي اليه توصيات مجلس الإدارة السابق للوقوف علي ما تم تنفيذه مع التأكيد علي استخدام الطاقة النظيفة في مشاريع التيك اواي والوجبات السريعة .

ووجه اللواء أحمد راشد بضرورة طرح عدداً من ساحات الانتظار لتعظيم موارد المحافظة لاستغلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وشدد محافظ الجيزة خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء بالتنبيه علي المستأجرين بضرورة الالتزام بالمساحات المخصصة لهم وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

كما وجه محافظ الجيزة بتقديم الدعم اللازم وكافة التسهيلات للملتزمين مما يسهم في إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل للشباب تعود بالنفع على المحافظة، مشدداً علي سرعة الانتهاء من توصيل المرافق في خلال فترة زمنية أسبوعين .

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بتكثيف الحملات علي مركبات التوكتوك المخالفة وعدم السماح لها بالسير عكس الاتجاه وعدم إعاقة الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية والحيوية.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي والدكتورة هند عبد الحليم نائبي المحافظ ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمستشار القانوني للمحافظة محمد نور السكرتير العام المساعد ومدير إدارة التسويق ورؤساء الأحياء ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي .