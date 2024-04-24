رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة الاحتياجات ويناقش الخطة الخمسية لتعيين المعيدين

ترأس الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنة الاحتياجات الجامعية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمستشار عمر تركي المستشار القانوني لرئيس الجامعة، وأعضاء اللجنة من عمداء الكليات، ومدير عام شئون أعضاء هيئة التدريس.

وبدأ الدكتور أحمد القاصد الاجتماع بتوجيه التهنئة لأعضاء اللجنة ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد تحرير سيناء وعيد العمال، داعيا الله أن يديم علي مصر وشعبها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض احتياجات الأقسام لتكليف المعيدين وفقا للخطة الخمسية ٢٠٢٤ - ٢٠٢٩ لكل كلية من احتياجات الأقسام، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالخطة الخمسية المعتمدة من مجلس الجامعة والالتزام بالشفافية والموضوعية عند وضع خطة الاحتياجات وأن يكون التعيين وفقا للاحتياجات الفعلية للكليات والقواعد القانونية المنظمة وقانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى ضرورة وضع تعريفات وشروط واضحة لكل وظيفة.

وأشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن اللجنة ناقشت احتياجات الكليات وأسس التعيين والتكليف وفقا للقواعد المتبعة والقوانين المنظمة، موضحا أنه تم مناقشة الخطة الخمسية لكليتي الطب ومعهد الكبد.