عيد تحرير سيناء.. 3 نجوم من أرض الفيروز خطفوا الأضواء في الكرة المصرية

تحل غدا الخميس 25 أبريل الذكرى الـ42 لتحرير سيناء وسط جهود الدولة المصرية التنموية في أرض الفيروز احتفالا بعيد تحريرها على يد القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وتعيش أرض الفيروس بالتزامن مع احتفالات ذكرى التحرير الـ42 أجواء مميزة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتنمية سيناء في كل المحاور سواء التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وتنمية اقتصادية وجذب استثمارات جديدة بالإضافة للاهتمام بالجانب الرياضي وإقامة المهرجانات والبطولات الرياضية المرتبطة بألعاب الماء والفروسية وغيرها من الرياضات الأخرى.

ونرصد في التقرير التالي أبرز نجوم كرة القدم الذين ولدوا في شبة جزيرة سيناء قبل الانضمام لقطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك حيث قدمت أندية سيناء نجومًا للدوري المصري على مر التاريخ أبرزهم:

عبد الواحد السيد

يعتبر عبد الواحد السيد، حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أحد نجوم كرة القدم المصرية الذين نشأوا في جنوب سيناء رغم أصوله المنتمية لمحافظة المنوفية.

ولعب عبد الواحد السيد لنادي الزمالك وكان أحد قادة القلعة البيضاء حتى اعتزاله عام 2015 وشارك في أكثر من 500 مباراة بقميص النادي الملكي، وتوج بالعديد من البطولات والألقاب منها 3 ألقاب للدوري الممتاز و5 بطولات كأس مصر ولقبين للسوبر المصري ولقب دوري أبطال إفريقيا ولقب للسوبر الإفريقي.

وعاد عبد الواحد السيد ليتواجد مع نادي جنوب سيناء بعد الاعتزال من أجل تطوير النادي وكرة القدم في المحافظة التي نشأ فيها.

صالح جمعة

يعتبر صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، أشهر اللاعبين أصحاب الأصول البدوية حيث ينتمي إلى أحد أكبر قبائل سيناء وعشق كرة القدم منذ الصغر.

وتعيش أسرة صالح جمعة في حي الأمل بمدينة طور سيناء حيث ينتمي إلى قبيلة المزينة أحد أكبر القبائل البدوية في سيناء.

ولد صالح جمعة فى جنوب سيناء فى أغسطس عام ١٩٩٣ فى مدينة أبو زنيمة، بدأ مشواره وعشقه لكرة القدم عندما لاحظ عمه سليمان موهبته هو وشقيقه عبدالله فذهب بهم إلى القاهرة، وبالفعل تم قبولهما فى أشبال نادي إنبي وبعدها ذاع صيتهما، حتى انضم للنادي الأهلى.

لعب صالح جمعة لأندية إنبي وناسيونال ماديرا البرتغالي قبل الانضمام للنادي الأهلي ثم سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي قبل أن يخوض رحلة احتراف حالية في نادي الكرخ العراقي.

عبد الله جمعة

عبد الله جمعة، الشقيق الأصغر لصالح جمعة، يلعب لنادي الزمالك وهو من أبناء بدو سيناء الحبيبة ويعتبر أحد أبرز اللاعبين في مركز الظهير الأيسر خلال المرحلة الحالية.

بدأ عبد الله جمعة مشواره مع كرة القدم من نادي إنبي ثم احترف لفترة قصيرة مع نادي يونيون برلين الألماني قبل أن يعود إلى مصر ويلعب للنادي المصري البورسعيدي تألق عبد الله جمعة تحت قيادة حسام حسن في النادي المصري وانتقل إلى نادي الزمالك عام 2017 ورحل في بداية الموسم الحالي إلى صفوف بلدية المحلة.