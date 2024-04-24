السعودية تبدأ إصدار تصاريح الحج عبر منصة "أبشر" وموقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة "الحج والعمرة" السعودية اليوم الأربعاء، بدء إصدار تصاريح حجاج الداخل لموسم حج هذا العام عبر منصة "أبشر" أو من خلال موقعها على الإنترنت.

وذكرت قناة (السعودية الإخبارية) أن وزارة "الحج والعمرة" تواصل استقبال طلبات الراغبين في حج هذا الموسم عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أو من خلال تطبيق "نسك" الإلكتروني.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت -في وقت سابق- ضرورة أن يسجل الحاج في وقت مبكر، حتى يتمكن من إدخال البيانات الشخصية والتعرف على أسعار الباقات قبل إغلاق باب التسجيل أو امتلاء المقاعد.

