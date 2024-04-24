ضبط شخصين استوليا على 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة من ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه من ماكينات الصراف الآلى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من (مسئول بإحدى شركات نقل الأموال) وبرفقته (فنى ماكينات صراف آلى بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة) وقرر الشاكى اكتشاف الشركة محل عمله بوجود عجز يُقدر بحوالى (٥ ملايين و٨٠٠ ألف جنيه) بماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك التى تتولى الشركة مسئولية تغذيتها بالأموال واتهم فنى الماكينة المرافق له لمسئوليته عن عملية تغذية تلك الماكينات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم المذكور، وبمناقشته اعترف بارتكاب الواقعة مع موظف بالشركة مفصول وتم ضبطه، وأرشدا عن (كمية من المشغولات الذهبية – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ١٥ جهاز حاسب آلى) "تحصلا عليها من المبلغ المستولى عليه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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