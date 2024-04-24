خلال 24 ساعة.. ضبط 16965 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 16965 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

577 مخالفة السير بدون تراخيص.

19 دراجة نارية مخالفة.

9358 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

11 مخالفة موقف عشوائى.

365 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

7 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.