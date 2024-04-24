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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط قضيتي هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات

هجرة غير الشرعية
هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المخالفين للقانون وذلك إثر شن حملات أمنية، خلال 24 ساعة الماضية.

وأسفرت جهود حملات الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (4) قضايا.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2350) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط (30) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (303) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (2) قضية.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وزارة الداخلية التهريب مواجهة جرائم التهريب جهود قطاع أمن المنافذ