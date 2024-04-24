متحف تل بسطا بالشرقية يفتتح معرض مؤقت بعنوان "الكارتوناج"

ينظم متحف تل بسطا بالزقازيق، اليوم، معرضاً أثرياً مؤقتاً، بعنوان "الكارتوناج"، وذلك بقاعة العرض المتحفي بالمتحف بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفن والذي يوافق 15 أبريل من كل عام.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المعارض التراثية تسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم، بل وتلعب دورا مهما في إحياء التراث والساحة الثقافية، فضلاً عن تعزيز التواصل والترابط بين أبناء المجتمع، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الدولة بالتراث وتعزيز الهوية الوطنية.

ومن جانبه أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق افتتاح قسم المعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا بالزقازيق معرض أثري مؤقت بعنوان" الكارتوناج" يعرض قناع جنائزي من الكارتوناج من آثار منطقة تل الصوة بمحافظة الشرقية ويرجع تاريخه للعصر الروماني.

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض لشرح منطقة اثار تل بسطا وحضر افتتاح المعرض والندوة الدكتورة سوسن عيسى مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار - جامعة عين شمس و50 طالبا وطالبة من قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس.

يذكر أن اليوم العالمي للفن يتم الاحتفال به في 15 أبريل من كل عام، حيث أقره المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين في عام 2019، وتم اختيار هذا التاريخ تكريماً للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي الذي تحل ذكرى ميلاده في هذا اليوم.