كشف ملابسات العثور على جثة بائع متجول في القليوبية

الأربعاء 24/أبريل/2024 - 12:40 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص “بائع متجول” بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله جثة (بائع متجول - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بجرح طعنى بالصدر.

بالانتقال وبسؤال والده اتهم (بائع متجول - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.