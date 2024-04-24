نائب رئيس جامعة عين شمس يترأس الاجتماع الدورى لمجلس شئون الدراسات العليا والبحوث

عقد مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس اجتماعه لشهر إبريل 2024، برئاسة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك بحضور وكلاء الدراسات العليا بكليات الجامعة وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الجلسة، قدمت نائب رئيس الجامعة التهنئة إلى وائل سمير لتوليه منصب وكيل كلية العلوم لشؤون الدراسات العليا والبحوث، كما قدمت التهنئة لأعضاء المجلس بحلول أعياد الربيع وشم النسيم ، وأعياد القيامة المجيدة.

وبدأت الجلسه بالتصديق على أعمال الجلسة السابقة ومحضر إجتماع اللجنه الدائمة للدراسات العليا والبحوث.

كما تم مناقشة عدداً من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة وقطاع الدراسات العليا بالكليات بالإضافة إلى عددًا من الموضوعات والتى من بينها ضرورة الاستمرار و التوجيه على دعم النشر الدولى للجامعة وتذليل المعوقات التى تؤثر على ذلك لما له أهمية بالغة مع ضرورة الإطلاع على مواقع النشر العالمية المختلفة للوقوف على أحدث المستجدات العالمية لما له مردود على التصنيف الدولي للجامعة، كذلك أكد المجلس على الإستمرار فى رفع الأبحاث على المنصة الخاصه بأبحاث التحول الأخضر والتنمية المستدامة والخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات.

كما تم عرض بعض القرارات التى تتعلق بسير العمل بمنظومة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة والعمل على حصر المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين ووضع سياسات وآليات تسويق لجذب الطلاب الوافدين وقد تم تشكيل لجنة برئاسة محمد ضياء رئيس الجامعة لعرض كل المستجدات على سيادته ووضع واعتماد خريطة طريق لذلك.

أيضا تم عرض المقترح الوارد من المجلس الأعلى للجامعات بشأن تشجيع النشر العلمي بالجامعات كمسارات اختيارية بصورة تنظيمية محددة للرسائل والإحاطة بزيادة عدد الأبحاث التي تم رفعها على المنصة المختصة بالنشر الدولي وإعادة تصنيفها بشكل مجمع.

كما شملت الجلسة الإحاطة بمتابعة ما تمّ تنفيذه من قرارات خاصة بموعد مؤتمر الجامعة العلمي المزمع عقدة في يومى 30، 31 مايو 2024 وتم عرض المقترحات والمستجدات الخاصة بأجندة المؤتمر والتي تم ارسالها لجميع كليات الجامعة للإعلان عن المؤتمر على مستوى الكليات باقساخمها لمشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة والمعاونة والباحثين والطلاب ذات الصلة والمهتمين بهذا الشأن وكذلك منح الدكتوراه الفخرية للشخصيات البارزة ، حيث يقام علي هامش المؤتمر حفل تكريم السادة اعضاء هيئة التدريس الفائزين بالنشر الدولي البالغ عددهم ما يقرب من 9٠٠ فائز من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



كذلك تم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتطوير الموقع الالكتروني للجامعة ،UMS ، وعرض تقرير اداء من الوحده المركزيه لتطوير برامج الدراسات العليا.

وقام مدير شبكة المعلومات بالجامعة باستعراض تقرير أداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات الدورى والذي عرض إمكانية انشاء خوادم افتراضية من الخدمات التي تقدمها مايكروسوفت للجامعة.