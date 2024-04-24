البحوث الزراعية وبحوث الصحراء يتابعان نتائج المشروعات المشتركة بجنوب سيناء

تابع فريق بحثى ممثلا لمركزي البحوث الزراعية، وبحوث الصحراء ومديرية الزراعة، بجنوب سيناء، الحقول الإرشادية لمحصول القمح والنماذج الإرشادية لمشروعات الإنتاج الحيوانى والدواجن بمدينة طور سيناء.

وقال الدكتور محمد شطا مدير عام الزراعة بجنوب سيناء: إن الجولة التفقدية شملت المشروعات الزراعية والحيوانية الهامة في منطقة طور سيناء، وذلك بهدف تقييم تقدم هذه المشروعات وتحديد فرص تحسينها وتعزيز مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وفى ذات السياق أكد الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، أهمية الدور الذى تقوم به المراكز البحثية لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في المناطق الصحراوية حيث تساهم هذه المراكز في تطوير تقنيات زراعية جديدة تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية، مما يساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين كما تعمل على نشر الوعي بأهمية استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة العضوية، مما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد القط أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية بأن الجولة تضمنت زيارة حقول القمح التي قام بزراعتها فريق البحث التابع لمركز البحوث الزراعية، ضمن أنشطة الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والتنمية الشاملة بسيناء الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وذلك في إطار سعي المركز لتطوير أصناف قمح جديدة تتكيف مع ظروف البيئة الصحراوية وتتمتع بإنتاجية عالية.

وناقش الفريق خلال الزيارة التحديات التي تواجه زراعة القمح في طور سيناء، وسبل التغلب عليها من خلال البحث العلمي والتطبيق العملي وأثمرت جهود الفريق البحثي في تحقيق نتائج مبشرة لزراعة القمح في طور سيناء، حيث أظهرت الحقول نموًا قويًا للمحصول.

وقال الدكتور أحمد الحاوى أستاذ فسيولوجيا الحيوان ومدير مشروع تحسين سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء والممول من منظمة الفاو بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء بأن الجولة شهدت تسليم نماذج مشروعات الإنتاج الحيواني (الدواجن والأرانب) في منطقة طور سيناء، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الفاو حيث تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية في المنطقة من خلال رفع وعى المربيين، وتحسين مستوى المعيشة.

واطلع الفريق على سير العمل في هذه المشروعات، وناقش مع المزارعين التحديات التي تواجههم وسبل تحسينها.

وتساهم هذه المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي في طور سيناء، ودعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة.

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