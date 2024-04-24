الأمن يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (عامل- مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى بالرقبة وتوفـى متأثراً بإصابته.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه و (سائق مركبة "التوك توك") لخلافات بينهما قام خلالها السائق بالتعدى عليه بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.