خالد جلال يشهد مونودراما "ودارت الأيام" بالهناجر.. صور

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، عرض المونودراما "ودارت الأيام" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وذلك مساء أمس الثلاثاء على مسرح مركز الهناجر للفنون .

مونودراما "ودارت الأيام" يعد العمل المسرحي الأول للكاتبة أمل فوزى، والعرض مهدى إلى سيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، وقد افتتح يوم السبت ١٣ أبريل الجاري ويستمر عرضه يوميا فى التاسعة مساء، ماعدا يوم الإثنين من كل أسبوع.

العرض بطولة الفنانة وفاء الحكيم، موسيقى أحمد الناصر، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، مساعدو الإخراج "أحمد الدسوقي، رمضان موسى، مينا إبراهيم"، مخرج منفذ سامي المصري، إخراج فادي فوكيه.