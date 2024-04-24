الداخلية تواصل ملاحقة العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود أبو عمرة فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن ( الجيزة – المنيا – أسوان - الإسماعيلية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصران إجراميان – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "إمبابة، المنيرة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.. وبمواجهتهما إعترفا بسرقة عدد (4 دراجات نارية ) بدائرة قسم شرطة "إمبابة"، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم "سيئ النية" (3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الوراق ، المنيرة الغربية " تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة عدد (14) لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس بدائرة مركز شرطة أطفيح، حال إستقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة (سائق "توك توك"- مقيم بدائرة المركز) ضُبط، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة ، ضُبطت " ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سئ النية" (مالك مخزن "خردة" – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف )، بمواجهته أيد ما سبق.

ضبط (عنصرين إجراميين – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بقصد سرقة أجزاء منها، متخذين من دوائر أقسام شرطة "المنيرة الغربية ، الأهرام ، العجوزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (12) واقعة سرقة سيارة، وأرشدا عن أماكن سرقتها والتخلى عنها، وأضافا بتصريفهما للمسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" أمكن ضبطهما (مالك محل كاوتشوك - تاجر خردة "لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما، بمواجهتهما أيدا ما سبق، وأرشدا عن المسروقات .

مديرية أمن المنيا

ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول وثان المنيا") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنيا والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (14 واقعة)، وأرشدوا عن دراجتين ناريتين بمسكنى إثنين منهم ، وأضافوا بتصرفهم بباقى الدراجات النارية بالبيع لدى عميليهما "سيئا النية" ( ميكانيكى، عامل – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا ) تم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات (11 دراجة نارية ، تروسيكل").

مديرية أمن أسوان

ضبط (4 أشخاص – من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول- مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" أثناء سيره بمحيط مسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان ، حال إستقلالهم مركبة "توك توك"، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (طالبين) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (شاشة تلفاز – جهاز "لاب توب") من داخل شقة كائنة بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق عن طريق كسر باب الشقة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وسرقة عدد (3 ) شقق أخرى بدائرة المركز، والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعميليهما "حسنا النية" (موظف، تاجر "خردة" مقيمان بدائرة المركز).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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