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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

القبض على البلوجر نادين طارق بتهمة نشر فيديوهات مخلة في الهرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط البلوجر نادين طارق وذلك على خلفية نشر فيديوهات منافية للآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض على الفسق لبلوجر تدعي "آيه طارق" والمعروفة على مواقع التواصل ب"نادين طارق"، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة الأهرام واقتيادها إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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