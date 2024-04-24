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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

أمن القاهرة يواصل مداهمة أوكار تجار المخدرات

المتهمين
المتهمين
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
 ضبط (عاطلان – لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة دار السلام .. وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر البودر – فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).
 ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتها (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 2719 قرص مخدر متنوع). 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

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الاستروكس سيدة ضبط جرائم الإتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة بالقاهرة