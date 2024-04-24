أمن القاهرة يواصل ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في مجال ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات خلال 24 ساعة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط (عاملة - مقيمة بمحافظة القاهرة) لقيامها بسرقة (عملات أجنبية - مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وكان بحوزتها (مبلغ مالى – جهاز "لاب توب" – علبة بداخلها مجموعة من الإكسسوارات – مشغولات ذهبية – 2 هاتف محمول)، وأرشدت عن باقى المسروقات المستولى عليها لدى عميليها "سيئا النية " تم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة.



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة وحدات التكييف الخارجية من الطابق الأرضى بدائرة القسم.

وكان بحوزته (سيارة ملاكى مستأجرة والمستخدمة فى إرتكاب السرقات – 6 وحدات خارجية ماركات مختلفة – 2 جهاز تكييف – مبلغ مالى - الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة)، وبمواجته إعترف بممارسة ذلك النشاط الإجرامى، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهاموه بالسرقة.

وتم أيضًا ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص لـ "ثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان تخصص نشاطه فى سرقة السيارات.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب 3 وقائع ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهم بالسرقة.

وتمكنت أيضًا من ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة (سيارة) بدائرة قسم شرطة قصر النيل ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات) .. وأرشد عن السيارة المستولى عليها.

ضبط (عاملة) لقيامها بسرقة (مشغولات ذهبية) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة النزهة.. وأرشدت عن المشغولات الذهبية لدى عميلها (صاحب محل مشغولات ذهبية) تم ضبطه ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

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