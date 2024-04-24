بمشاركة 11 دولة.. مصر تستضيف الموتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج| فيديو

انتهت أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر التاسع للاتحاد العربي لعمال الغزل والنسيج وصناعة الملابس، الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، الأمين العام للاتحاد، بمشاركة وفود من 11 دولة عربية.

وقام رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بجولة تفقدية بمقر النقابة في منطقة شبرا، يرافقه رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر التاسع، بهدف متابعة التطورات والتحديثات الأخيرة في البنية التحتية للمنشآت وتحسين خدماتها، وذلك لمواكبة التطور السريع في التكنولوجيا، وتحقيقًا لحياة كريمة تستحقها الطبقة العاملة المصرية.

ختم المؤتمر أعماله بانتخاب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج في مصر، ليكون أمينًا عامًا للاتحاد العربي، في خطوة تؤكد على أهمية هذا القطاع الحيوي في البلاد والمنطقة بأسرها.

وفي تصريحاته، أشار إبراهيم إلى أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة كواحد من أبرز القطاعات العمالية، نظرًا لتاريخها الطويل والعدد الكبير من العمال الذين يعملون فيه، مضيفاً أن الشعب المصري والعمال قاما بثورتين كبيرتين، وأن هناك خططًا اقتصادية طموحة تُعد الآن بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز دور هذا القطاع وتحسين أوضاع العمال فيه.