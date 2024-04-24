"عين شمس" تستقبل وفد جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي لبحث سبل التعاون

استقبلت غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نيابة عن محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، مساعد نائب رئيس جامعة واترلو بكندا للبحث العلمي والعلاقات الدولية لبحث سبل التعاون بين الجامعتين من خلال التقدم بمشروعات مشتركة وتبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والإداريين.

شهد اللقاء شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ونيفين عاصم الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار بالجامعة، عادل الصباغ مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال و شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين بالجامعة.

وخلال اللقاء أعربت فاروق عن ترحيب الجامعة بتعزيز التعاون بين الجانبين ، مؤكدة أن هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق هامة لتعزيز التعاون بين المؤسستين الأكاديميتين المرموقتين متطلعة إلى بناء شراكة مستدامة تعود بالفائدة على الطلاب والباحثين في كلا الجامعتين

وأكدت على أن جامعة عين شمس تولي اهتماما كبيرا بفتح آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة ، حيث تعتبر هذه الشراكات أحد أهم محركات التطور الأكاديمي والثقافي. تحرص الجامعة على التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

وعقب الإستقبال تم عقد اجتماع مع مديري المراكز بقطاع الابتكار والتدريب ( مركز الابتكار والإبداع - مركز التوظيف - مركز التدريب والتطوير ) ،وهى المراكز المعنية بالتعاون وذلك لبحث سبل التعاون والتقدم بمشروعات مشتركة ، بحضور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف ، وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار .