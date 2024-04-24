8 مميزات لعدادات الكهرباء مسبقة الدفع

يبحث الكثير من المواطنين عن مميزات العدادات مسبوقة الدفع في حين تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على نشر استخدام عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، حيث لا يتم تركيب أي عدادات الكهرباء جديدة إلا مسبقة الدفع.

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية تقسيط تكلفة عداد الكهرباء مسبوق الدفع بالتقسيط على 12 شهرا وبدون فوائد من خلال خصم مبلغ القسط الشهري الذى لا يتعدى الـ80 جنيها من رصيد العداد.

وترصد “البوابة نيوز” أهم مميزات عدادات الكهرباء مسبقة الدفع حيث جاءت كالتالي:

1- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة

2- سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.

3- لا تختلف أسعار الشرائح التى حددتها الوزارة للكيلو وات ساعة فى العداد مسبوق الدفع.

4- هناك ما يقرب من 20 مليون مشترك لا يعانوا من مشاكل الفواتير.

5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع.

6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك من خلال شحن عداد الكهرباء برصيد .

7- ترشيد الاستهلاك لأنه يمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالي يخفض استهلاكه.

8- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.