رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يكشف موعد تراجع الأسعار.. فيديو

أكد حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض التجار هم السبب في ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية لتحقيق هامش ربح أكبر.

وانتقد "مبروك" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، دعوات المقاطعة لشراء الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع أسعارها، قائلا إن عدم الشراء ينعكس على أمور أخرى قد ترفع الأسعار.

وتابع، أن عدم الشراء يعني أن المصنع لن يعمل رغم الالتزامات التي عليه فيضطر لدفعها مما يزيد من تكلفة الإنتاج فترتفع الأسعار مجددا، لافتا إلى أن عودة الأسعار لطبيعتها مرتبط بثبات سعر الدولار وتدبير البنوك العملة وفتح اعتمادات وخروج البضائع سريعا من الموانئ.

وتوقع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، بدء استقرار أسعار الأجهزة الكهربائية خلال شهرين على أقصى تقدير بعدما بدأت البنوك في تدبير العملة وثبت سعر الدولار، مؤكدا أن أصحاب المصانع من مصلحتهم تراجع الأسعار ليزداد الإنتاج بالتالي يكثر البيع.