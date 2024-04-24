بالفيديو.. رئيس بعثة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: حذرنا إسرائيل من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية

قال هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد عرقلة وصول محققين وبعثات تقصي حقائق لإيقاف مسار القضاء الدولي.

وأضاف "أبوسعيد" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل لا تحترم حقوق الإنسان ولا تلتزم بتطبيق القوانين الدولية، موضحًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بتنفيذ أطر الحروب التي نظمتها القوانين الدولية.

وأكد: "حذرنا إسرائيل من شن هجوم عسكري على رفح الفلسطينية"، موضحًا أنه تم توثيق كل الانتهاكات الإسرائيلية وتابعنا عبر مجموعات قانونية الإجراءات القضائية.

وأردف، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن إسرائيل ليست في موقع المدافع عن نفسه بل هي من تعتدي على الفلسطينيين.