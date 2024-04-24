خبير عسكري روسي يتهم أوكرانيا باستخدام الذخيرة الكيميائية

ذكر الخبير العسكري الروسي المقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية زادت من وتيرة استخدام الذخيرة الكيميائية في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي على الجبهة في دونباس.

وقال ماروتشكو في تصريح لوكالة "سبوتينك": "في قطاعي سفاتوفسكي وكريمينسكي، زاد العدو من وتيرة استخدام الذخائر الكيميائية".

وأضاف، حدثت زيادة في إطلاق ذخيرة محلية الصنع تحتوي على مواد كيميائية مختلفة من طائرات دون طيار أوكرانية في مناطق كريمينايا وليسيتشانسك.

وتابع ماروتشكو، نقلاً عن مصادره الخاصة: "في الهجمات الكيميائية، يستخدم المسلحون الفوسفور والكلوريد ومكونات النيتروجين، بالإضافة إلى رذاذ غير محدد له تأثير يتسبب بشلل للأعصاب".