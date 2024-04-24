بالفيديو.. اللواء علي حفظي: سيناء درع مصر القوي ضد كل الطامعين

قال اللواء أركان حرب علي حفظي، إن سيناء تعتبر أحد معالم شخصية مصر، فهي لها واقع مختلف عن أي بقعة في أرض مصر كونها تقع في قارة آسيا وهي الأرض الوحيدة التي تربط ما بين المشرق والمغرب العربي.

وأضاف "حفظي" في حواره لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، أن التاريخ عرف سيناء بأنها أكبر منطقة لها تاريخ عسكري معروف في التاريخ.

وتابع، أن سيناء تعتبر درع مصر القوي ضد كل الطامعين الراغبين في خيرات مصر، موضحًا أن معظم تاريخنا القديم كنا ندافع عن سيناء من الطامعين القادمين لها من الشرق.

وأردف، أن سيناء لها أهمية بالنسبة لمصالح الأطراف الفاعلة في العالم كله، ولها أهمية من كافة النواحي سواء الجيواستراتيجية أو الناحية الاقتصادية أو العقائدية والعسكرية، وبالتالي عندما نتحدث عن سيناء فأننا نتحدث في منطلق مختلف عن باقي أٌقاليم مصر الأخري فالله أنعم على سيناء بكثير من الخيرات والثروات التي تعتبر مهمة بالنسبة للنظرة المستقبلية لمصر.