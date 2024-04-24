الأرصاد تنصح المواطنين بشرب السوائل وارتداء غطاء للرأس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس اليوم الاربعاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا علي كافة الانحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه لأول مرة خلال ربيع 2024، تسجل القاهرة الكبرى اليوم الأربعاء 41 درجة مئوية فى الظل بينما جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.



ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة تعمل على زيادة ارتفاع درجات الحرارة

كما متوقع نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة المواطنين عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل الباردة،و ارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.