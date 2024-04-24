افتتاح المؤتمر الـ16 لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكيه بالمركز القومي

افتتح الدكتور حسين درويش- القائم بأعمال رئيس المركز-القوميالبحوث المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبيه و الدراسات الإكلينيكيه، يأتى هذا بالتزامن مع اليوبيل الذهبي للمعهد حيث انشيء المعهد عام ١٩٧٤.

ويشمل المعهد ١٦ قسما (٩ اكلينيكي و ٧ طب معملى).

وحضر الإفتتاح ا.د/ سامح فريد -وزير الصحه الأسبق، ا.د/نادية زخارى-وزير البحث العلمى الأسبق،الأستاذ الدكتور /أشرف شعلان -رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأ.د/ ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية-وعدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه.

وقد صرحت أ.د /إيمان كامل -القائم بأعمال عميد المعهد أن المؤتمر سيناقش الربط بين الأبحاث العلمية و التطبيق على صحة الإنسان و العلاج من الأمراض المختلفة فى العيادات والمستشفيات وذلك فى شتى مجالات الطب التى تشملها المبادرات الرئاسيه مثل الأمراض الغير ساريه،السمنه ،الأورام، الصحة الإنجابيه، صحة المرأه والطفل،

طب الجلد و التجميل و الليزر والطب المعملى بكل تخصصاته وقد تم تكريم عدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه.