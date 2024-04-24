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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

افتتاح المؤتمر الـ16 لمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكيه بالمركز القومي

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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افتتح الدكتور حسين درويش- القائم بأعمال رئيس المركز-القوميالبحوث   المؤتمر السادس عشر لمعهد البحوث الطبيه و الدراسات الإكلينيكيه، يأتى هذا  بالتزامن مع  اليوبيل الذهبي للمعهد  حيث انشيء المعهد  عام ١٩٧٤. 

ويشمل المعهد ١٦ قسما (٩ اكلينيكي و ٧  طب معملى).

وحضر الإفتتاح ا.د/ سامح فريد -وزير الصحه الأسبق، ا.د/نادية زخارى-وزير البحث العلمى الأسبق،الأستاذ الدكتور /أشرف شعلان -رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأ.د/ ممدوح معوض- نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية-وعدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه.

وقد صرحت أ.د /إيمان كامل -القائم بأعمال عميد المعهد أن المؤتمر سيناقش  الربط بين الأبحاث العلمية و التطبيق على صحة الإنسان و العلاج من الأمراض المختلفة  فى العيادات والمستشفيات وذلك فى  شتى مجالات  الطب التى تشملها المبادرات الرئاسيه مثل الأمراض الغير ساريه،السمنه ،الأورام، الصحة الإنجابيه، صحة المرأه والطفل، 
طب الجلد و التجميل و الليزر والطب المعملى بكل تخصصاته وقد تم تكريم عدد من القيادات البحثية بالمركز وخارجه.

الإكلينيكية السادس عشر الدكتور حسين العيادات والمستشفيات المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسي