"الكهرباء": رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة وتطويرها

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدده استكمالا للجهود التى تمت لإضافة قدرات توليد كبيرة بحوالى 30 ألف ميجاوات وتقديم خدمات اليكترونيه بمراكز خدمة عملاء الكهرباء وتحديدا المنطقة الذكية بكل مركز تيسيرا للمواطنين الذين مازالوا لا يتمكنون من الحصول على الخدمات اليكترونيا من خلال المنصة و من خلال مساعدة موظفى خدمة العملاء للحصول على أفضل خدمة .

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقه المتجدده أنه يعمل قطاع الكهرباء حالياً على رفع كفاءة شبكات الكهرباء من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة على استيعاب الطاقة الكهربائية المولدة وتقليل الفقد وتعزيز الشبكة الوطنية حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية إضافة خطوط نقل جديدة جهد 500 ك.ف بطول إجمالي 4613 كم مما يمثل زيادة بنسبة 150% مقارنة بحالة الشبكة في عام 2014. بالإضافة إلى إضافة 21 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت بقدرة إجمالية 33375 ميجافولت أمبير بنسبة زيادة 340% مقارنة بحالة الشبكة عام 2014، وقد بلغت إجمالي الاستثمارات في تعزيز وتحديث شبكة النقل من 2014 إلى 2022 نحو 116 مليار جنيه.

وقد انتهت الشركة القابضة للكهرباء من تشغيل مركز آلى للمتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء داخل مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى يتيح إمكانية متابعة الشبكة القومية للكهرباء من اسكندرية إلى أسوان من خلال شاشات عرض مرتبطة آليا بمراكز التحكم وشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية .

ويتكون المركز الآلى للمتابعة والتشغيل الرقمي لشركات توزيع الكهرباء 4 شاشات عرض تختص كل واحدة فيهم بوظيفة معينة حيث تتولى

1- متابعة حالة الشبكة ومدى استقرارها بالـ 9 شركات توزيع .

2- موقف كل شركة من نسب التحصيل وأنواعه "اليكتروني او نقدى" بالإضافة إلى نسبة الفقد بكل شركة على مدار الساعة.

3- الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة التى تنفذها الوزارة .

4- طلبات تركيب العدادات الكودية.

ويضم المركز حوالى 25 موظف من شباب الشركة القابضة لكهرباء مصر لكل منهم جهاز حاسب آلي يستطيع من خلال متابعة أداء اى شركة من شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لحظة بلحظة سواء الفنية أو التجارية وذلك بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.