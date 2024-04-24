جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتزم نشر قوات جديدة في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انه يعتزم نشر لواءين احتياطيين في قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 99.

وقال جيش الاحتلال إن اللواء 679 “يفتاح” ولواء المشاة الثاني “كرملي”، اللذين كانا يعملان على الحدود الشمالية، “استعدا في الأسابيع الأخيرة لمهمتهما في قطاع غزة”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضاف أن كتيبتي الاحتياط “مارستا تقنيات المعركة وتعلمتا الأفكار والدروس الرئيسية من القتال والمناورة في قطاع غزة حتى الآن”.

وخلال الأشهر القليلة الأولى من الهجوم البري للجيش الإسرائيلي، تم تكليف الفرقة 99 بمهمة الممر الأوسط لقطاع غزة.