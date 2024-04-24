مع الاحتفال باليوم العالمي للأرض.. مباردة "ازرع شجرة" بـ"زراعة عين شمس"

قامت كلية الزراعة بجامعة عين شمس بغرس 4 شجرات في مزرعة الكلية بمنطقة البستان وفي مزرعة الإمام مالك بالنوبارية بالإضافة إلي مشتل الكلية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تشجع على زراعة الأشجار وحماية البيئة بمبادرة "ازرع شجرة"، وتزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي للأرض.

وجاء ذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثناء النوبي أحمد عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ، وبحضور كلا من نجلاء عبيد، مديرة إدارة البرامج الجديدة، نعمة قطب منسق عام الums الجامعية، عمرو مسعد، مدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية، عوض دسوقي مدير عام الكلية، محمد مصطفى، مدير إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية، تريز بسادة مديرة إدارة شؤون البيئة، محمد الكردي، مدير إدارة المكتبة مسئول المركز الاعلامي، أحمد نور بالمزارع الصحراوية للكلية.

وذلك إطار جهود كلية الزراعة وجامعة عين شمس لتعزيز الوعي البيئي والحفاظ على البيئة وحمايتها، حيث تمثل التزامًا قويًا بتحسين المحيط الجامعي وجعله أكثر إستدامة وجمالًا، وتتجسد هذه المبادرة إلتزام الجامعة بحماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع الجامعي.