بالفيديو.. الإسكان: إقبال ملحوظ على البوابة الالكترونية للاستثمار الأجنبي منذ إطلاقها

أكد الدكتور عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي للوزارة والتي تم إنشائها خلال شهر فبراير لهذا العام شهدت إقبالًا ملحوظًا، حيث وصل عدد الطلبات عليها لأكثر من 4400 طلب في 36 مدينة جديدة من شركات تريد الاستثمار في الأراضي وبتحويل للدولار من الداخل والخارج.

وقال "خطاب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء، إن هناك أكثر من 11300 حساب إلكتروني تم فتحهم من 3 شهور وحتى اليوم على البوابة و1600 شركة تم تسجيلهم بالفعل، وهناك طلبات كثيرة سواء على طلب الاستثمار أو البحث عن فرص للاستثمار.

وتابع، أن البوابة الإلكترونية للاستثمار الأجنبي بها ميزة كبيرة أنه يمكن للمستثمر في خلال 5 دقائق من عمل حساب، بجانب الاطلاع على الاستثمار في المدن الجديدة والمناطق الاستثمارية وفرص الاستثمار، وهو ما يسهل على المستثمرين معرفة الأراضي المتاحة.

وأردف، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحويل يتم بالدولار ويدخل في البنك المركزي المصري مما يساهم في عملية التنمية.