جامايكا تعلن اعترافها بدولة فلسطين: نستمر في دعم حل الدولتين كبديل واقعي لإنهاء الصراع

أعلنت حكومة دولة جامايكا اعترافها رسميًا بدولة فلسطين، وفقًا لتصريحات وزيرة الخارجية والتجارة الخارجية كامينا جونسون سميث.

وقالت سميث في إعلانها الرسمي بعد مداولات في مجلس الوزراء: "نحن نستمر في دعم حل الدولتين كبديل واقعي وممكن لإنهاء الصراع الدائم، وضمان أمن إسرائيل بجانب دعم كرامة وحقوق الفلسطينيين. من خلال هذا الاعتراف بدولة فلسطين، نحن نعزز التزامنا بالسعي نحو حل سلمي".

وأكدت سميث أن قرار الاعتراف ينسجم مع التزام جامايكا القوي بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والذي يسعى لتعزيز الاحترام المتبادل والتعايش السلمي بين الدول، إلى جانب دعم سيادة القانون الدولي وحق شعوب العالم في تقرير مصيرهم.

وتأتي خطوة حكومة جامايكا هذه في إطار التزامها بتحقيق السلام في الشرق الأوسط ودعم الجهود الدولية المبذولة لتحقيق حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعكس هذا القرار استراتيجية جامايكا في تعزيز السلام والعدالة الدولية، ويشكل إشارة إيجابية لمساعي المجتمع الدولي في حل النزاعات بطرق سلمية ومبنية على الاحترام المتبادل والتعاون.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة تحظى بترحيب واسع في الأوساط الدولية، ويمثل دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة.