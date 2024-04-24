"الري": بدء إنشاء 50 بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول بجنوب سيناء

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال إدارة المياه.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بزيارة الدكتور الرقاد ورغبته في تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطلع للمزيد من التعاون المثمر والفعال فى مجال المياه ، ومن جانبه أعرب الدكتور الرقاد عن سعادته بلقاء السيد الوزير ، مؤكداً على حرص المنظمة على التعاون مع الوزارة في مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الموارد المائية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التعامل مع تحديات المياه باللجوء للتقنيات البسيطة وقليلة التكلفة التي تناسب المزارعين، حيث إن الهدف من تنفيذ المشروعات هو خدمة المواطنين بالمقام الأول .

وتم خلال اللقاء إستعراض موقف الإعداد للبدء فى تنفيذ المشروع المقدم كمنحة من الشبكة الإسلامية لوزارة الموارد المائية والري والممول من الوكالة السويدية للتعاون الدولى SIDA بقيمة ٣٠٠ ألف يورو لتنفيذ أعمال لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بمحافظة جنوب سيناء والذى يتضمن إنشاء عدد (٥٠) بحيرة جبلية للحماية من أخطار السيول وتوفير مصدر مياه عذبة لخدمة التجمعات البدوية ، حيث رحب الدكتور سويلم بالزيارة الميدانية لفريق عمل الشبكة الإسلامية لموقع المشروع للتعرف على مشروعات الحماية من السيول المنفذة بجنوب سيناء والتي ستتكامل مع المشروع المقترح تنفيذه من جانب المنظمة ، معربا عن تطلعه لبدء تنفيذ المشروع في أقرب وقت لخدمة اهالينا فى سيناء مع النظر فى توفير تمويل من الشبكة الإسلامية لتنفيذ مراحل لاحقة للمشروع من خلال إنشاء مزارع نموذجية تعمل بالطاقة الشمسية لزراعة النباتات عالية القيمة الاقتصادية وذلك لضمان استدامة المشروع.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه ، بما سيُسهم في التعامل مع تحديات المياه والغذاء التي تواجهها العديد من دول العالم ، مع التركيز على البحث العلمى لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية، والعمل على تحقيق التكامل المنشود بين العناصر الثلاث (الشمس والرمال والمياه المالحة) خاصة بالمنطقة العربية وأفريقيا.

وأشار لاقتراح بإمكانية التعاون بين مصر والأردن والمغرب تحت مظلة مبادرة AWARe لتنفيذ مشروع رائد للتحلية بإستخدام الطاقة الشمسية ، وإستخدام المياه المحلاة للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة" NEXUS ، مع الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى (الأرتيميا) .

واعرب الدكتور سويلم عن رغبته فى قيام الشبكة الإسلامية بتقديم الدعم الفني للوزارة لإنشاء وحدة للـ NEXUS ، وعقد دورات تدريبية للعاملين بالوزارة وبعدد من الدول العربية في هذا المجال .

وتم خلال اللقاء أيضًا استعراض توصيات ورشتى العمل التى تم عقدهما بالتعاون بين الوزارة والشبكة الإسلامية تحت عنوان "تقييم الإحتياجات التدريبية"، والتى تهدف لجمع المسئولين من القطاعات المختلقة بالوزارة من خلال جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات التدريبية واولويات التدريب، وأيضًا ورشة العمل المنعقدة عن تطبيق مفهوم الترابط بين "المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية" WEFE ، والتي تهدف لجمع المسئولين من جهات الوزارة وغيرها من الجهات المتخصصة في مصر خلال جلسة حوارية للتعريف بهذا المفهوم ، وقد أعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجات ورشتى العمل ، ودعم التعاون المشترك بين الوزارة والشبكة الإسلامية من خلال "مشروع منتدى ترابط المياه والغذاء والطاقة والنظام البيئي" والذي أطلقته الشبكة الإسلامية.

وقد رحب الدكتور سويلم بعقد الدورة التدريبية الممولة من الشبكة الاسلامية والجاري الإعداد لها بمشاركة عدد من الكوادر الفنية من الدول العربية والإسلامية الأعضاء بالشبكة الإسلامية والتى ستعقد بمقر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى بالسادس من أكتوبر فى أحد مجالي "رصد وتقييم نوعية المياه" أو "تقنيات معالجة وتحلية المياه".