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الأربعاء 24 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

عيد الفصح.. المستوطنون الإسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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نفذ المستوطنين الإسرائيليين جولات استفزازية في حرم المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي. 

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارا بإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين لمدة يومين، اعتبارا من اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى أن 234 مستعمرا اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، في اليوم الثاني من عيد "الفصح اليهودي"، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، في ظل إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن سلطات الاحتلال فتحت الحرم الإبراهيمي أمام المستعمرين، بحجة الأعياد اليهودية، وهو الأمر الذي استنكره مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة.
ونوهت "وفا" إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دأب على إغلاق الحرم الإبراهيمي 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب الحق من المصلين الفلسطينيين.
واعتبر "أبو سنينة" أن إغلاق الحرم الإبراهيمي، تعديا سافرا على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازيا على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم.
وكشف عن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي لمنع وصول المسلمين إلى الحرم الإبراهيمي، حيث شددت إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم، لتأمين احتفالات المستعمرين بعيد الفصح اليهودي في الحرم وساحاته.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت وجودها عند جميع المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين وصول المستعمرين إلى مدينة الخليل والمناطق الأثرية بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية، كما أغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.

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المستوطنون الإسرائيليين عيد الفصح المسجد الأقصى