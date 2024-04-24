بالفيديو.. الأرصاد: اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة والقاهرة تسجل 41 درجة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد استمرار في ارتفاع قيم درجات الحرارة، حيث أن هذا الارتفاع بدأنا الشعور به من الأمس على معظم محافظات الجمهورية بسبب تأثر البلاد بالكتل الهوائية الصحراوية، بجانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يؤثر علينا، وهو ما يزيد من فترات سطوع أشعة الشمس وزيادة احساسنا بارتفاع قيم درجات الحرارة.

وأضافت "غانم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم 41 درجة مئوية، واليوم يعتبر ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، وهي تعتبر أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها منذ بداية الربيع أو منذ بداية العام.

وتابعت، أن درجات الحرارة في فترة الليل اليوم ستكون مرتفعة، وسيكون هناك نشاط للرياح اليوم، وأن هذا ستكون معه عواصف رملية وأتربة، وستكون هذه العواصف مؤثرة على القاهرة، موضحة أن درجة الحرارة غدًا تنخفض 5 درجات، ولكن غدًا ستكون هناك عواصف ترابية، ولكن من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة، وستكون هناك أمطار رعدية.