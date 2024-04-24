الاحتلال الإسرائيلي يهاجم منصات إطلاق قذائف صاروخية في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه هاجم منصات إطلاق قذائف صاروخية في جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان علي منصة إكس: هاجمنا بشكل دقيق منصات لإطلاق القذائف الصاروخية، تم وضعها في منطقة إنسانية في جنوب القطاع؛ الفرقة 162 تواصل نشاطها في الممر في وسط القطاع.

وأضاف البيان: "بعد ورود معلومات ورصد عملياتي لدى قيادة المنطقة الجنوبية، استكملت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو عدة غارات أدت إلى تدمير منصتين لإطلاق قذائف صاروخية تم وضعهما في جنوب القطاع في قلب منطقة إنسانية واللتين استخدمتهما حركة حماس.

وكانت المنصتان معبأتين وتمت مهاجمتهما قبل تنفيذ عمليات إطلاق منهما باتجاه أراضي البلاد. وتم تنفيذ الغارة بعد بذل جهود مسبقة للحد من المساس بالمدنيين."

وتابع البيان: "مجموعة القتال التابعة للواء الناحال تواصل نشاطها في الممر في وسط القطاع. وعلى مدار آخر أربع وعشرين ساعة قضت القوة على مخربين ودمرت بنى تحتية إرهابية".

وأشار البيان إلى أنه "خلال إحدى الغارات، تم رصد مخربين في محيط القوات من خلال عمليات استطلاع، فبالتعاون مع القوات في الميدان تم القضاء عليهم بنيران الدبابات. وفي إطار هذا النشاط، أغارت طائرات حربية على أهداف عسكرية."

واختتم البيان قائلا: "وعلى مدار آخر أربع وعشرين ساعة، أغارت طائرات حربية وقطع جوية تابعة لسلاح الجو على ما يزيد عن 50 هدفًا عسكريًا. وفي إطار نشاط فرقة غزة على مدار آخر أربع وعشرين ساعة، أغارت قطع جوية تابعة لسلاح الجو على فتحة نفق عملياتية وعدة بنى تحتية إرهابية في وسط القطاع.