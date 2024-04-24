في ذكرى تأسيس النادي الأهلي.. 117 عاما من البطولات والإنجازات والمبادئ

يحتفل النادي الأهلي اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بمرور 117 عاما على تأسيس النادي وسط طموحات وأحلام كبيرة لعشاق القلعة الحمراء في جميع أنحاء العالم باستمرار مسيرة النجاح والبطولات والاستمرار على قمة هرم البطولات في العالم.

وتأسس الأهلي في 24 أبريل عام 1907 علي يد عديد من كبار الشخصيات في مصر مثل عمر لطفي بك، وأمين سامي باشا، ومصطفي كامل، وطلعت حرب.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي × صورة تجمع مؤسسي النادي الأهلي وعلق عليها: 117 عام من المجد.. 117 عام من النادي الأهلي.

https://twitter.com/AlAhly/status/1782907186076619076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1782907186076619076%7Ctwgr%5E48565519d79d7573c8f0d5ddef534374dc5722e5%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fsport.elwatannews.com%2Far%2F1%2F1%2F1122241%2FD8A7D984D98AD988D985-D8A7D984D8A3D987D984D98A-D98AD8ADD8AAD981D984-D8A8D985D8B1D988D8B1-117-D8B9D8A7D985D8A7-D8B9D984D989-D8AAD8A3D8B3D98AD8B3D987-D8A7D984D8A3D983D8ABD8B1-D8AAD8AAD988D98AD8ACD8A7-D985D8ADD984D98AD8A7-D988D8A3D981D8B1D98AD982D98AD8A7

أرقام من تاريخ النادي الأهلي

1- طرح عمر لطفي بك فكرة تأسيس النادي الأهلي في العقد الأول من القرن وكان رئيسا لنادي طلبة المدارس العليا وقتها إلى أن تم إنشائه في 1905.

2- تم تأسيس النادي الأهلي في 24 أبريل 1907 وكان أول مجلس إدارة برئاسة الإنجليزي ميشيل أنس.

3- يعتبر النادي الأهلي أول ناد للمصريين في مصر وتنازل عمر لطفي لرئيس النادي الأهلي الأول ميشيل أنس، وكان مستشارًا وقتها في وزارة المالية.

4- أقيم أول اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي في 24 أبريل 1907 وبدأ الاجتماع في تمام الخامسة والنصف مساء بمنزل ميشيل أنس بالجيزة.

5- كان أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي هم إدريس بك راغب، إسماعيل سري باشا، أمين سامي باشا، عمر لطفي بك، محمد أفندي شريف.

6- تم تصميم مبنى النادي الأهلي من جانب إسماعيل سري باشا باعتباره مهندسًا معماريًا وتم طرح أول سهم لشركة النادي الأهلي للألعاب الرياضية بقيمة 5 جنية.

7- ساهم طلعت حرب في إنشاء النادي الأهلي وتبرع بـ 100 جنية.

8- يعتبر أمين سامي باشا أول من اقترح اسم النادي الأهلي.

9- تم تعيين سعد زغلول أول رئيس شرفي للنادي الأهلي وكان وزيرًا للمعارف وقتها.

10- يعتبر عزيز عزت باشا أول رئيس مصري للنادي الأهلي في 2 أبريل 1908.

11 - تم تأسيس أول ملعب كرة قد في تاريخ النادي في 1909 وسمي وقتها باسم "الحوش" وتحول بعد ذلك إلى ملعب مختار التتش.

12 - تم إنشاء أول فريق كرة قدم للأهلي في 1911 ووصلت عدد الألعاب في 1916 إلى 4 وهي كرة القدم، التنس، البلياردو، الجمباز.

13- يعتبر أحمد فؤاد أنور هو أول كابتن في تاريخ النادي الأهلي أما أول مهاجم للنادي الأهلي كان حسين حجازي.

14- لعب النادي الأهلي أول مباراة أمام الزمالك “المختلط سابقا” في 9 فبراير 1917 وسجل عبد الحميد محرم هدف فوز الأهلي وقتها وكان أول هداف للقمة.

13- يمتلك النادي الأهلي 25 بطولة قارية على مستوى العالم ويتواجد في المركز الثاني خلف ريال مدريد الإسباني برصيد 29 بطولة قارية.

14- حصل النادي الأهلي على أكثر من 151 بطولة وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن العشرين في عام 2000.

15- حقق النادي الأهلي أول بطولة في تاريخه خلال شهر أبريل 1923 وهي كأس السلطان حسين وكانت على حساب فريق دراجونز المكون من أعضاء الجيش البريطاني وفاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد عن طريق أحمد مختار وخليل حسني.

16- قام فكري اباظة بكتابة نشيد النادي الأهلي في عام 1957 وقم محمود الشريف بتلحينه وتم عزفه في العيد الذهبي للنادي الأهلي وهو مستوحى من نشيد “قوم يامصري” النشيد الوطني لثورة 191.

رؤساء النادي الأهلي

ميشيل أنس 24 أبريل 1907 حتى 1 أبريل 1908

عزيز عزت باشا 2 أبريل 1908 حتى 1916

عبد الخالق ثروت 9 فبراير 1916 حتى 14 فبراير 1922

جعفر والي باشا 14 فبراير 1922 حتى 7 يوليو 1940

أحمد فؤاد أنور 7 يونيو 1940 حتى 2 نوفمبر 1941

جعفر والي باشا 3 نوفمبر 1941 حتى 2 يناير 1944

أحمد حسنين باشا 3 يناير 1944 حتى 19 فبراير 1947

أحمد عبود باشا 19 فبراير 1947 حتى 19 ديسمبر 1961

صلاح الدين الدسوقي الششتاوي 3 ديسمبر 1962 حتى 15 ديسمبر 1965

الفريق عبد المحسن مرتجي 15 ديسمبر 1965 حتى 13 يوليو 1967

الدكتور إبراهيم كامل الوكيل 18 يوليو 1967 حتى 8 يوليو 1971

الفريق عبد المحسن مرتجي 8 يوليو 1971 حتى 12 ديسمبر 1980

صالح سليم 12 ديسمبر 1980 حتى 16 ديسمبر 1988

محمد عبده صالح الوحش 16 ديسمبر 1988 حتى 6 فبراير 1992

صالح سليم 6 فبراير 1992 حتى 6 مايو 2002

حسن حمدي 6 مايو 2002 حتى 29 مارس 2014

محمود طاهر 29 مارس 2014 حتى 30 نوفمبر 2017

محمود الخطيب 1 ديسمبر 2017 حتى الآن