«المستشفيات التعليمية» تعلن عن تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد بوحداتها

نظمت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، برنامج تدريبي لأطباء الهيئة من تخصصات ( الباطنة - الجهاز الهضمي و الكبد - الجراحة - الأطفال ) عن كيفية تقييم الحالات لزراعة الكبد و دواعي و موانع زراعة الكبد ، وذلك بمبني معهد الكبد الجديد.

يأتي ذلك فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية لتقديم خدمة طبية متكاملة داخل وحداتها على مستوى الجمهورية، ونظراً لكونها تضم فى وحداتها أبرز المراكز التى تقوم بزراعة الكبد في مصر.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور شريف صفوت نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية ، والدكتور محمد صالح عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد اسماعيل سليم رئيس اللجنة الاستشارية لزراعة الكبد بالهيئة ، والدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي رئيس برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد والمشرف العام على مراكز زراعة الكبد بالهيئة .

اوضح الدكتورمحمد مصطفى عبد الغفار، أن الهيئة تعتبر من المؤسسات الرائدة فى مجال زراعة الكبد، والذى بدأ منذ سنوات بوحداتها بمستشفى الساحل التعليمي والمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والمعهد الطبي القومي بدمنهور، حيث حققت هذه المراكز نجاحات نفتخر بها جميعاً ، مما كان له عظيم الأثر فى أن تضم الهيئة العديد من الرواد فى هذا المجال، وهو ما مكننا من إعداد كوادر متميزة وأجيال متعاقبة متخصصة، وضماناً لتحقيق استمرارية هذا التفوق واستدامته بشكل كامل.

وأكد رئيس هيئة المستشفيات التعليمية ، انه حرصاً من الهيئة على تقديم الخدمة على أكمل وجه كان التوجه نحو تدشين وتأسيس عيادات تحضيرية لزراعة الكبد بوحدات الهيئة، والتى تقوم بدراسة حالة كل مريض بشكل وافى ومستفيض قبل التحويل لوحدة زراعة الكبد .

اوضح عبدالغفار ،ان الدور الرئيسى لهذه العيادات هو مناظرة الحالة ومراجعة تاريخها المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وتحضير الحالة وتأهيلها للتحويل لأحد مراكز زراعة الكبد بالهيئة وذلك تجنباً لحدوث أية مضاعفات بسبب التليف الكبدي المزمن .

من جانبه أضاف الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي ، أن البرنامج التدريبي الذى تم عقده ، اشتمل على كيفية تحديد الوقت المناسب لإجراء جراحة زرع الكبد للمريض الذي يعاني من التليف الكبدي أو من أورام الكبد حتى لا يتعرض لمضاعفات الخلل الشديد بوظائف الكبد ، كما اشتمل اليوم التدريبي محاضرات ترد على كل ما يدور في ذهن المريض من تساؤلات حول زراعة الكبد من حيث كيفية إجراء جراحة زرع الكبد علاج فيروسات الكبد بعد الزراعة و نظام العلاج و المتابعة و التغذية المناسبة بعد زراعة الكبد .

جدير بالذكر أن التكلفة المادية الكبيرة لعمليات زراعة الكبد الآن تتحملها المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لتخفيف العبء المادي الثقيل لزراعة الكبد عن كاهل المريض المصري إلى جانب العلاج الدوائي و المتابعة بعد زراعة الكبد من خلال العلاج على نفقة الدولة بوزارة الصحة المصرية.

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