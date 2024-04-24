إحالة متهم للجنايات بقتل عاطل لخلافات مالية في المطرية

قررت نيابة المطرية اليوم الاربعاء ، إحالة متهم للجنايات في قتل صديقه لخلافات بينهما علي مبلغ مالي حصيلة تجارة اقراص المخدرة .

كان قد تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها عاطل وبها إصابات بطعنة إثر إدعاء مشاجرة تسببت في وفاته فور وصوله المستشفي.

وبالانتقال لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تم ضبطه وبسؤاله اعترف ارتكاب الواقعة للخلافات علي مبلغ مالي حصيلة تجارة الاقراص المخدرة وارشد عن السلاح لمستخدم فى ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.