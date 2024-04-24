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الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 48 ساعة.. الداخلية تضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية  خلال 48 ساعة فقط  من ضبط قضايا غسيل أموال بقيمة مليار جنية متحصلة من تجارة المواد المخدرة والاسلحة والاتجار في النقد الاجنبي خارج السوق المصرفية . 

 في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.

أبرز تلك القضايا كانت اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 5 عناصر جنائية بالإسكندرية لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وكذا اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 65 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى .
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 900 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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